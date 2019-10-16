Полгода потребовалось футбольной сборной России, чтобы добиться успеха на международной арене. Об этом заявил главный тренер национальной команды по футболу Станислав Черчесов в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым.

Полгода потребовалось футбольной сборной России, чтобы добиться успеха на международной арене. Об этом заявил главный тренер национальной команды по футболу Станислав Черчесов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".По его словам, во время отборочного турнира на Евро-2020 тренерский штаб и футболисты много работали и искали лучшие выходы из ситуации. "Вопросы, которые перед нами стоят, надо решать. Месяцев пять-шесть потребовалось, чтобы понять работу в сборной и систематизировать. Без системы невозможно чего-то добиться", — поделился он.Черчесов объяснил прогресс игры капитана сборной России Артема Дзюбы. Нападающий играл у него в возрасте 18-19 лет в основном составе московского "Спартака". Во второй команде "красно-белых" с Дзюбой работал Мирослав Ромащенко, который теперь стал помощником Черчесова в сборной. "Надо знать характер человека, чтобы создать те условия, когда его личность или личность другого футболиста будет выходить на первый план", — пояснил Черчесов.Наставник сборной РФ добавил, что в настоящее время Дзюба продолжает взрослеть: "Его надо только подправлять. И главная задача тренера — иногда и не мешать. Если умеешь не мешать, то полдела уже сделано".Также главный тренер ответил на критику качества игры национальной команды. "Когда говорят, что мы играем в свою игру… Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? У каждой команды есть свои нюансы, которые всегда надо учитывать", — рассказал Черчесов.Он рассказал, в каком случае в национальной команде можно ждать Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в начале сентября были выпущены из исправительной колонии по УДО."Если игрок получает красную карточку, он пропускает следующий матч и может играть дальше. Доказывайте игрой. Но есть нюанс: это все-таки не моя личная сборная, но мы — Россия", — указал он.Черчесов добавил, что эти футболисты могут быть вызваны в сборную, показав хорошую игру. "Тренерский штаб старается требовательно относиться к игрокам, но при этом быть справедливым", — подчеркнул Черчесов.Наставник национальной команды отметил, что следит за работой других тренеров, но избирательно. "Мы не смотрим за работой кого-то одного. Стараемся на себя это все проецировать. Мода модой, но мы — Россия. Надо думать, поможет нам это или нет. Предлагаем исключительно то, во что сами верим", — заключил он.В конце интервью Черчесов подарил футболку капитана и нападающего сборной Дзюбы под 22 номером телеведущему Владимиру Соловьеву.Футбольная сборная РФ набрала 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Бельгия — первое. Обе команды уже гарантировали себе путевки в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, который пройдет в 12 странах.