Второй день Ирина Бандалак проводит у стен Минздрава в Москве. Сегодня к акции в защиту струнинской больницы присоединилась еще одна активистка

, председатель вневедомственной комиссии по здравоохранению города Струнино проводит у стен Минздрава в Москве. Сегодня к акции в защиту струнинской больницы присоединилась еще одна активистка, а к вчерашнему плакату добавился новый: «Поручения Президента в г. Струнино не выполнены».Напомним, летом прошлого года струнинцы на "Прямой линии с Владимиром Путиным" обратились к Президенту с жалобой на состояние медучреждений города. Администрации области было поручено провести реконструкцию зданий местных больницы и детской поликлиники. До конца года планируется закончить ремонт в главном и терапевтическом корпусах больницы. Пройдет ли капитальный ремонт в поликлинике - вопрос пока остается открытым.Вчера к Ирине вышел пресс-секретарь Министерства здравоохранения. Записал всю необходимую информацию."Вести" следят за развитием событий