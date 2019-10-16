Максим Мартинцов, обвиняемый в нападении на бойцов спецназа Росгвардии ОМОН на несанкционированной акции в Москве 27 июля, арестован Басманным судом столицы до 14 декабря. Такое решение огласил судья, выслушав доводы сторон.

Максим Мартинцов, обвиняемый в нападении на бойцов спецназа Росгвардии ОМОН на несанкционированной акции в Москве 27 июля, арестован Басманным судом столицы до 14 декабря.Такое решение огласил судья, выслушав доводы сторон.Следствие мотивировало необходимость заключения Мартинцова под стражу тем, что он может скрыться или иным образом повлиять на ход расследование, поскольку не женат и не имеет детей, а значит, "не обременен социально полезными связями, удерживающими его в одном населенном пункте", передает ТАСС.По версии следствия, Максим Мартинцов и Егор Лесных, участвуя в несанкционированной акции, напали на росгвардейца и повалили его на тротуар.Адвокат Василий Очерет, со своей стороны, отметил, что "раскадровка некоего видео с акции 27 июля (основной материал следствия), на котором видна толпа протестующих — не подтверждает совершения его подзащитным каких-либо противоправных действий".Ранее суд до 14 декабря арестовал Владимира Емельянова, который на той же акции, по версии следствия, схватил бойца ОМОН сзади за форменное обмундирование, потянул на себя, лишив тем самым представителя власти свободы передвижения и причинив ему физическую боль.Защита Емельянова решение об аресте намерена обжаловать.Во время несанкционированной акции 27 июля в Москве полицейские и росгвардейцы задержали больше тысячи человек. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках". В ходе расследования арестованы больше 10 человек.