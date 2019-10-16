Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Емельянова по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Емельянова по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля.Как передает "Интерфакс", судья Наталия Дударь приняла решение заключить Емельянова под стражу до 14 декабря 2019 года. Тем самым она согласилась с доводами следствия и прокуратуры.Защита просила суд назначить мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку по словам адвоката, Емельянов является сиротой, у которого на иждивении находятся бабушка и прабабушка, а сам он страдает астмой, не позволяющей ему находиться в следственном изоляторе.Главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов, который присутствовал на заседании в качестве доверителя, был готов был внести за Емельянова залог в размере 700 тысяч рублей.Подсудимый обвиняется в том, что на акции "силой удерживал" сотрудника Росгвардии, "препятствуя выполнению служебных обязанностей".Свою вину Емельянов не признает.Ранее в Следственном комитете России сообщили о выявлении ряда подозреваемых в насилии против сотрудников Росгвардии, которое они совершили по версии СКР в ходе протестной акции 27 июля 2019 года в Москве.