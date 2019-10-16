Глава
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов критически высказался о популярных телешоу. Получил
укор в свой адрес и Андрей Малахов.
Глава
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов критически высказался о популярных телешоу. Получил
укор в свой адрес и Андрей Малахов.
Священник считает, что убийства и
насилие спровоцированы в обществе кровавыми сериалами, скандальными ток-шоу и откровенной рекламой. По его словам,
современные телевидение и эстрада развращают народ. Смирнов отметил, что по ТВ показывают
извращения и даже педофилию.
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