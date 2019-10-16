Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов критически высказался о популярных телешоу. Получил укор в свой адрес и Андрей Малахов.

ГлаваПатриаршей комиссии по вопросам семьи и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов критически высказался о популярных телешоу. Получилукор в свой адрес и Андрей Малахов.Священник считает, что убийства инасилие спровоцированы в обществе кровавыми сериалами, скандальными ток-шоу и откровенной рекламой. По его словам,современные телевидение и эстрада развращают народ. Смирнов отметил, что по ТВ показываютизвращения и даже педофилию.Материал дополняется