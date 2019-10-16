Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина впервые заговорила после операции. Она опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте видеообращение.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина впервые заговорила после операции. Она опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте видеообращение.
На записи запечатлена больничная палата, в которой лежит спортсменка. В углу виднеется роскошный букет роз. Судя по всему, ей его подарил супруг фигурист Алексей Ягудин.
"Всем спасибо, кто волновался", – от всей души поблагодарила Тотьмянина.
Напомним, Татьяне удалили желчный пузырь, в котором была обнаружена доброкачественная опухоль. Как утверждал муж фигуристки, операция прошла успешно. При этом на данный момент врачи не могут определить точные сроки восстановления спортсменки, сообщает Teleprogramma.pro.
К слову, это не первые проблемы со здоровьем, с которыми столкнулась Татьяна. Незадолго до этого фигуристка перенесла несколько операций из-за перелома ноги. Серьезную травму она получила во время участия в очередном ледовом шоу.
Отметим, больше всех в этот сложный для Тотьмяниной момент ей оказывал поддержку Ягудин. Влюбленные уже много лет Вот живут в гражданском браке. В ноябре 2009 года российская чемпионка родила своему избраннику дочь Елизавету.