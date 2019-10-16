Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина впервые заговорила после операции. Она опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте видеообращение.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина впервые заговорила после операции. Она опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте видеообращение.На записи запечатлена больничная палата, в которой лежит спортсменка. В углу виднеется роскошный букет роз. Судя по всему, ей его подарил супруг фигурист Алексей Ягудин."Всем спасибо, кто волновался", – от всей души поблагодарила Тотьмянина.Напомним, Татьяне удалили желчный пузырь, в котором была обнаружена доброкачественная опухоль. Как утверждал муж фигуристки, операция прошла успешно. При этом на данный момент врачи не могут определить точные сроки восстановления спортсменки, сообщает Teleprogramma.pro.К слову, это не первые проблемы со здоровьем, с которыми столкнулась Татьяна. Незадолго до этого фигуристка перенесла несколько операций из-за перелома ноги. Серьезную травму она получила во время участия в очередном ледовом шоу.Отметим, больше всех в этот сложный для Тотьмяниной момент ей оказывал поддержку Ягудин. Влюбленные уже много лет Вот живут в гражданском браке. В ноябре 2009 года российская чемпионка родила своему избраннику дочь Елизавету.