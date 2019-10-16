Президент США Дональд Трамп выступил резко против клоунов во главе государства. Он подчеркнул, что такие люди способны уничтожить даже такую мощную экономику, как американская.

Президент США Дональд Трамп выступил резко против "клоунов" во главе государства. Он подчеркнул, что такие люди способны уничтожить даже такую мощную экономику, как американская.Американский истеблишмент начинает готовиться к выборам президента США, которые назначены на 3 ноября 2020 года. Две главные политические силы – Демократическая и Республиканская партии – занялись тем, что пытаются убедить избирателей в полной непригодности своих оппонентов.Действующий глава государства Дональд Трамп, как представитель республиканцев, не высокого мнения о своих конкурентах-демократах. "Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 году, если любой из этих клоунов станет президентом", – цитирует РИА Новости американского лидера. Политик выразил уверенность, что ни у кого из потенциальных кандидатов от Демократической партии нет шансов одолеть его в справедливой борьбе и именно по этому была инициирована процедура импичмента.Материал дополняется.