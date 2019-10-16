Спасовавший перед радикалами президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет доверие. Вчерашнее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе показало, что глава государства не контролирует ситуацию в стране.

Спасовавший перед радикалами президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет доверие. Вчерашнее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе показало, что глава государства не контролирует ситуацию в стране.Неспособность Киева урегулировать ситуацию в Донбассевызывает раздражение даже у западных кураторов Украины, считает главаобщественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Армияотказывается подчиняться своему главнокомандующему, о чем говорит срывразведения войск на линии фронта, отметил эксперт."Новая властная команда де-факто не контролируетситуацию в стране и вынуждена заискивать перед праворадикальнымигруппировками", – цитирует Муратова портал "ПолитНавигатор".Новость дополняется.