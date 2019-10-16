Спасовавший перед радикалами президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет доверие. Вчерашнее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе показало, что глава государства не контролирует ситуацию в стране.
Спасовавший перед радикалами президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет доверие. Вчерашнее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе показало, что глава государства не контролирует ситуацию в стране.
Неспособность Киева урегулировать ситуацию в Донбассе
вызывает раздражение даже у западных кураторов Украины, считает глава
общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов. Армия
отказывается подчиняться своему главнокомандующему, о чем говорит срыв
разведения войск на линии фронта, отметил эксперт.
"Новая властная команда де-факто не контролирует
ситуацию в стране и вынуждена заискивать перед праворадикальными
группировками", – цитирует Муратова портал "ПолитНавигатор".
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