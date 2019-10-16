Турецкие вооруженные силы нашли альтернативы американским самолетам пятого поколения F-35. Предложения поступают, - заявил президент Реджеп Эрдоган.

Турецкие вооруженные силы нашли альтернативы американским самолетам пятого поколения F-35, сообщает агентство ТАСС. "Предложения поступают", — заявил президент Реджеп Эрдоган.Напомним, Вашингтон исключил Анкару из программы истребителей F-35. Это было сделано после того, как Турция приобрела российские зенитные ракетные комплексы C-400 "Триумф". Правда, как ранее заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, Республика продолжает выпускать стальные рамы для американских боевых самолетов пятого поколения.В августе 2019 года Реджеп Эрдоган посетил международный авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском. Там он осмотрел российские истребители пятого поколения Су-57 и спросил у Владимира Путина, можно ли их купить. Президент РФ ответил утвердительно.