Кети Топурия дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о новом возлюбленном Льве Деньгове. Певица призналась, что влюбилась с первого взгляда, и рассказала о трагедии, которую пережил ее любовник.

Кети Топурия дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о новом возлюбленном Льве Деньгове. Певица призналась, что влюбилась с первого взгляда, и рассказала о трагедии, которую пережил ее любовник.Недавно стало известно о романе Кети Топурии с дипломатом Львом Деньговым. Лишь сейчас певица дала интервью, в котором рассказала об отношениях с привлекательным брюнетом. В программе Лауры Джугелия "Люди говорят" Кети сообщила, что познакомилась с Львом на вечеринке.Материал дополняется