Рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова долгое время скрывали известие о беременности девушки. Когда они публично об этом заявили, вся страна буквально застыла в ожидании появления на свет звездного малыша.

Рэпер Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова долгое время скрывали известие о беременности девушки. Когда они публично об этом заявили, вся страна буквально застыла в ожидании появления на свет звездного малыша.Стало известно, что модель подарила любимому мужчине сына. Об этом сообщил непосредственно сам продюсер на своей странице в социальной сети Instagram."Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва📌", – подписал пост счастливый отец.Тимур Ильдарович также опубликовал четыре черно-белых снимка. На двух из них он трепетно держит младенца на руках, на другом нежно целует его в бочок. А на последнем запечатлены крупным планом татуированные руки музыканта, которыми он держит крохотные ножки появившегося на свет наследника.