Теннисную площадку торжественно открыли в психоневрологическом интернате в поселке Балакирево.

Спорт - это жизнь. Для подопечных психоневрологического интерната в поселке Балакирево это не просто фраза. Для них - это общение, повод выйти из комнаты. Для многих в интернате любимое занятие - настольный теннис.Владимир Дерендяев, подопечный интерната: «Люблю я этот спорт - настольный теннис. Хотя и нога не дает, я все равно стараюсь, стремлюсь и добиваюсь этого, что бы занять первое место».Долгое время специальной теннисной площадки не было. Деньги на ее устройство выиграли в грантовом конкурсе социальных инициатив "ЭкоЛайн-Будущее". Интернат представил проект - "Я уверен в своих возможностях ", который стал победителем и завоевал грант.Регина Бровкина, психолог интерната: «Спортсмены довольны, спортсмены рады. Уже не единожды опробовали теннисную площадку, и вот сегодня открытие».На грант в 100 тысяч рублей, был куплен теннисный стол, ракетки и мечи. Построили навес, постелили специальное покрытие. Место оборудовали на улице - спортом лучше занимается на свежем воздухе. Площадку торжественно открыли организаторы конкурса"ЭкоЛайн -Будущее».Марина Рассадина, административный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будущее»: «Да, действительно подопечные интерната - люди с особенностями здоровья, но это не ограничивает их возможности, в особенности, когда это касается деятельности через спорт. И самое замечательное, что авторы и участники этого проекта не остановились только на установке площадки и организации спортивной деятельности только в своем интернате. Они организовывают меж территориальные соревнования. Я думаю, это способствует рождению новых талантов, новых спортсменов в учреждениях, и возможно, среди ребят, которые сегодня играют в настольный теннис, - будущие победители паралимпийских игр».В честь открытия теннисной площадки в Балакирево провели товарищеский турнир с собинским интернатом. Победила дружба!Екатерина Таманова, Александр Чунаев. «Вести Владимир».