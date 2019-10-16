В США состоялись теледебаты, в которых участвовали лидеры предвыборной гонки от Демократической партии. Они выступили за импичмент Дональду Трампу, назвав его самым коррумпированным президентом в истории страны. Также демократы заявили, что политика Трампа подорвала доверие других стран к США, в частности, из-за решения о выводе американских войск из Сирии.

В США состоялись теледебаты, в которых участвовали лидеры предвыборной гонки от Демократической партии. Они выступили за импичмент Дональду Трампу, назвав его самым коррумпированным президентом в истории страны. Также демократы заявили, что политика Трампа подорвала доверие других стран к США, в частности, из-за решения о выводе американских войск из Сирии. Какие еще претензии к действующему главе Белого дома прозвучали в ходе дебатов?Джо Байдена по привычке выпускают на сцену первым. Хотя, по опросам, он уже не самый популярный кандидат от партии. Лидерство упущено на фоне скандала с импичментом, с которого, естественно, и начинаются дебаты. Единым демократическим фронтом все 12 кандидатов набрасываются на одного Трампа."Трамп — самый коррумпированный президент в истории нашей страны!" – обвиняет 45-го президента США Берни Сандерс."Трамп продал наши ценности, продал народ и продал национальную безопасность США", — обвиняет Камала Харрис.- Если семья президента не может заниматься иностранным бизнесом, почему тогда вашему сыну это можно было делать, когда вы были вице-президентом?"Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного, — оправдывается Джо Байден. — Что я сейчас считаю действительно важным, так это то, что мы должны сосредоточится на том, почему так важно убрать Трампа с должности".В бой идут одни старики: они в авангарде у демократов, всем за 70 лет. 70 лет Элизабет Уоррен, 76 — Джо Байдену. Берни Сандерсу — 78. Всего пару недель назад перенес инфаркт, из-за которого многие сторонники от него отвернулись, и все равно туда же – во власть! Ведущие интересуются – есть ли у кандидата силы?"Я здоров и чувствую себя замечательно!" – заверяет их Берни Сандерс.Все четыре часа дебатов Сандерс выстоял достойно. Он называет себя социалистом, который не потерпит жадности, коррупции и неравенства капитализма. Правда, сторонники от него постепенно дрейфуют к Уоррен. Она у демократов еще один проводник идей бесплатного образования и медицины."Я не подпишу законопроект, который не снизит расходы на медицину для семей среднего класса", — подчеркивает Элизабет Уоррен."Налоги сильно повысятся, если делать медицину доступнее, сумма выплат значительно вырастет", — предупреждает ее и американцев Берни Сандерс.В американских реалиях разговоры о бесплатном здравоохранении и образовании – что-то фантастическое. И зал молча слушает. Они долго аплодируют, когда со сцены звучит критика законов об абортах. Целый ряд штатов ужесточил требования к процедуре."Те, кто принимает законы, а это в основном мужчины, диктуют женщинам, что им делать со своим телом. А существует ли хоть один закон, который заставляет мужчин делать что-либо с их организмом? Конечно же нет!" – сокрушается Камала Харрис.Беспокоясь о результатах кампании 2020 года, кандидаты затянули старую песню – о вмешательстве Москвы в их предыдущие выборы."Я бы хотела услышать от президента Трампа ответ на вопрос о том, как подстраивание под интересы Владимира Путина делает Америку приоритетом в его, Трампа, внешней политике. Правда состоит в том, что это не делает Америку великой. Это делает Россию великой", — предупреждает еще один кандидат в президенты от демократов Эми Клобучар.Трампу советовали быть с Кремлем жестче, жаловались, что он с Путиным контактирует чаще, чем с союзницей Ангелой Меркель. Байден заявил, что если так и дальше пойдет, то НАТО рухнет."Россия пытается разрушить НАТО. Как реагирует Трамп? Я верю Путину, говорит Трамп", — возмущен Джо Байден."Только я не Владимир Путин", — напоминает Байдену, который обращается в его сторону, Берни Сандерс."Да, да. Я знаю", — тут же успокаивает его бывший вице-президент США.Еще они хором осудили решение Трампа вывести войска из Сирии, дискутировали об ужесточении закона об оружии, ситуации с безработными и наркозависимыми.После четырехчасовых дебатов будут соцопросы, которые покажут, кому зрители больше симпатизируют. А отношения к кандидатам от демократов меняется кардинально. Летом Байден казался единоличным лидером, 30 процентов ему проигрывала Уоррен. Теперь она лидер, а Байден второй. Сандерс стал третьим, едва набирая 11 процентов.Впереди еще 8 теледебатов, и кандидаты будут постепенно отсеиваться. Имя своего человека на выборах 2020 года демократическая партия назовет на съезде в июле.