Масштабная реставрация готовится в музее-заповеднике Царское село. Там планируют воссоздать интерьеры восьми комнат Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Мастера постараются вернуть первоначальный вид личным комнатам Екатерины II, он был уничтожен во время Великой Отечественной войны.

Масштабная реставрация готовится в музее-заповеднике "Царское село". Там планируют воссоздать интерьеры восьми комнат Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Мастера постараются вернуть первоначальный вид личным комнатам Екатерины II, он был уничтожен во время Великой Отечественной войны.В настоящее время в комнатах голые стены, передает ГТРК "Санкт-Петербург". Чтобы воссоздать оригинальный вид пространства, подняли архивы музея, где хранятся фотографии, акварели и коллекция первых цветных фотографий. Реставраторы уверены, что работа предстоит крайне сложная. До конца этого года необходимо приступить к восстановлению пяти комнат, в их числе зеркальный и серебряный кабинеты императрицы, опочивальня, Купольная столовая. В это же время будет вестись работа над проектами остальных комнат. Первые посетители смогу лицезреть новые интерьеры в 2023 году.