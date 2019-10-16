В Карелии у поселка Вирандозеро смыло остатки дороги. Момент, когда потоком воды унесло многотонную дренажную трубу, попал на видео.

В Карелии в двадцати километрах от поселка Вирандозеро смыло остатки дороги. Издание "Беломорская трибуна" опубликовала видео, как потоком воды унесло многотонную дренажную трубу.Информация о повреждении Беломорск-Сумпосад-Вирандозеро-Hюхча появилась 14 октрября. В тот же день руководитель управления дорог Карелии Виктор Россыпнов отреагировал на инцидент и написал на своей странице в социальной сети, что в течение суток проезд будет обеспечен.К настоящему времени сообщения о состоянии поврежденного участка дороги не поступали.