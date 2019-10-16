Водитель ВАЗа, 48-летняя ковровчанка, оказалась в капкане между двух машин: военным КамАЗом и внедорожником

Накануне в Коврове произошло столкновение 3 автомобилей, в результате которого водитель ВАЗа, 48-летняя ковровчанка, оказалась в капкане между двух машин: военным КамАЗом и внедорожником Навара.По информации ковровского ГИБДД, 37-летний водитель внедорожника не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ 21074, следовавший в том же направлении. От удара легковушка въехала в военный КАМАз, который двигался впереди. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получила телесные повреждения, сообщает