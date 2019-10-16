В Москве правоохранители задержали пенсионерку, которая подозревается в убийстве своего мужа. Сначала предполагалось, что смерть мужчины не носила криминальный характер. По данным , ..

В Москве правоохранители задержали пенсионерку, которая подозревается в убийстве своего мужа. Сначала предполагалось, что смерть мужчины не носила криминальный характер.По данным , 60-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в квартире на востоке столицы труп супруга. Однако в ходе проверки выяснилось, что пенсионерка сама нанесла ему ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.