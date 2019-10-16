В Москве правоохранители задержали пенсионерку, которая подозревается в убийстве своего мужа. При этом сначала предполагалось, что смерть жителя столицы не носила криминальный ..

В Москве правоохранители задержали пенсионерку, которая подозревается в убийстве своего мужа. При этом сначала предполагалось, что смерть жителя столицы не носила криминальный характер.По данным , 60-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в квартире на востоке столицы труп своего супруга. Однако в ходе проверки выяснилось, что пенсионерка сама нанесла супругу ножевые ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.