Она посвящена женщинам, победившим рак. В социальном проекте «Я люблю жизнь» приняло участие и 8 муромлянок.

В первой муромской горбольнице открылась необычная фотовыставка. Она посвящена женщинам, победившим рак.Каждый портрет - своя история. Боли отчаяния, веры и победы. Фотосессии прошли по всей стране. В социальном проекте «Я люблю жизнь» приняло участие и 8 муромлянок. Фотовыставка призвана помочь тем, кто борется с онкологией - поверить в себя и, несмотря ни на что, не останавливаться на пути к исцелению.