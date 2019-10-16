В Солнечногорске молодая активистка показательно сожгла 50 бургеров, приобретенных в ресторане быстрого питания. Видеозапись девушка разместила в социальной сети Инстаграм. В подписи к ..

В Солнечногорске молодая активистка показательно сожгла 50 бургеров, приобретенных в ресторане быстрого питания. Видеозапись девушка разместила в социальной сети "Инстаграм".В подписи к посту активистка объявила о запуске "общественного движения по борьбе с нездоровым питанием". Девушка отметила, что эта акция является "народным противодействием пропаганде "набивания животов", а гамбургеры символизируют продовольственную политику, которую она не принимает, передаетОднако вместо поддержки пользователей спортсменка нарвалась на критику. По мнению подписчиков, активистке стоило потратить деньги на более важные вещи. "Лучше бы нуждающимся людям денежку перевели...", – цитирует одного из пользователей