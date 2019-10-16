Житель Каширы рассказал в социальных сетях, что возле Никитского монастыря течет ручей словно из канализации, со специфическим запахом. Он протянулся вниз по улице к Пантелеймоновской ..

Житель Каширы рассказал в социальных сетях, что возле Никитского монастыря течет ручей "словно из канализации, со специфическим запахом". "Он протянулся вниз по улице к Пантелеймоновской часовне и монастырскому роднику", – написал он.Администрация подмосковного города провела проверку. Местные власти подтвердили информацию о неполадках в работе канализации. В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы, сообщает .