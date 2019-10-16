Предположительно причиной произошедшего стало то, что псы якобы съели соседских кур и гусей.

В деревне Барское в Московской области неизвестные сожгли дом пенсионера-волонтера и убили его собак, которые якобы съели соседских кур и гусей.Сама история начала развиваться еще в начале сентября, когда к пенсионеру Валерию Коробкову приехал неизвестный мужчина и обвинил его в том, что его собаки напали на фермерских кур и гусей, пообещав в другой раз отстреливать собак. Пенсионер заверил, что все питомцы привязаны и накормлены. В этот же вечер одну из собак кто-то убил. 22 сентября на даче у Валерия Коробкова произошел пожар, еще одна собака была ранена. В начале октября пока пенсионер был на работе, пропал пес. Позднее его тело нашли недалеко от дома.У пенсионера-волонтера восемь питомцев, также к нему приходят бездомные животные. По его словам, во всех бедах, которые происходят в деревне, обвиняют его.Одну из оставшихся в живых собак забрала к себе популярная телеведущая Ольга Орлова. В ближайшее время пса отвезут в клинику, где его ждёт обследование и лечение, пишет Life.ru. Правоохранители должны проверить факт поджога.