Нелегальная торговля животными в Европе по своим оборотам все больше похожа на бизнес наркобаронов, заявляют зоозащитники. По их данным, ежегодно на территории Евросоюза только собак незаконно продается больше полумиллиона. При этом покупателей часто обманывают. Отправляют за границу и животных из России.

Нелегальная торговля животными в Европе по своим оборотам все больше похожа на бизнес наркобаронов, заявляют зоозащитники. По их данным, ежегодно на территории Евросоюза только собак незаконно продается больше полумиллиона. При этом покупателей часто обманывают. Отправляют за границу и животных из России. Во время подготовки этого сюжета сотрудники одного из питомников напали на журналистов, пришлось вызывать полицию. Что они пытались скрыть?С гордо поднятой головой четвероногая Ина шагает по улицам Берлина со своей хозяйкой Катариной. Сейчас любознательная дворняжка чувствует себя хорошо, но еще недавно была на волосок от гибели. О страшном диагнозе Ины — парвовирус — семья узнала через день после ее покупки."Продавец должен был привезти все документы, но при встрече он сказал, что никаких бумаг нет. К тому же из корзины выглядывала собака, которая не была похожа на ту, о которой я договаривалась. Мать щенка нам тоже не показали. Передачу совершил не тот человек, с которым я говорила по телефону. Все было настолько спонтанно, что я не смогла правильно среагировать", — говорит Катарина, хозяйка собаки.Ей обещали здорового породистого пса стоимостью 350 евро, но правдой оказалась только цена. Объявление о продаже милой и жизнерадостной собаки Катарина нашла на одном из популярных международных сайтов и тут же попала в лапы мошенников. Пса подменили, а сама сделка проходила на улице и в высоком темпе."Собак чаще всего продают на улице. Все происходит анонимно, вы никогда больше не увидите продавца. Вы никогда с ним больше не сможете связаться. Продавцы работают очень профессионально. У них, как у наркоторговцев, меняются телефонные номера, сами они на сделку не приходят. Если вы купили собаку у серьезного заводчика, и животное заболело, то вам всегда помогут советом, предложат позвонить. Контрабандистам это все неважно", — рассказывает зоозащитник Штефан Клиппштайн.Немецкий зоозащитник Штефан Клиппштайн отловом нечестных продавцов домашних животных занимается уже много лет. Говорит, на улицах Берлина нелегально продают до 250 собак в день. Вот как это обычно бывает. Покупателя встречает милая семейная пара с детской коляской и плюшевой собачкой. Все это похоже на прикрытие, чтобы войти в доверие, ведь контрабандисты покупают беспородных и часто больных щенков за 30-40 евро, а продают как элитных и здоровых за 1000 евро. В Германию контрабанду привозят из Польши, Чехии, Сербии, Словакии и Румынии. Есть собаки и из стран СНГ, в том числе из России. Но наших ломатых в Европе, зачастую, ждет не семья, а настоящий ад. По данным зоозащитников, бездомные животные из России попадают в лаборатории для проведения опытов."Несколько лет назад фактически появились доказательства, что это именно на опыты. То есть до этого были просто подозрения. В мире принята классификация поставщиков животных для опытов. Поставщики группы Б — это бездомные и взятые из приютов животные. В Германии наибольший дефицит именно животных группы Б", — объясняет Евгений Ильинский, эксперт центра правовой зоозащиты.Россия, видимо, является одним из экспортеров таких животных, причем поставщикам платят большие деньги. Один из крупнейших зоозащитных сайтов публикует шокирующие фотографии. В подпольных лабораториях над собаками и кошками проводят опыты. Изучают действие газа, практикуют странные операции, вшивают приборы. Выжить после таких экспериментов почти невозможно. По данным зоозащитников, в Германии во время опытов умирают 2,5 миллиона животных в год. Поставляют их, скорее всего, из приютов.Несколько лет назад российские СМИ публиковали материалы о скандале с волонтерами одного из московских питомников. Тогда журналисты предполагали, что они могут быть причастны к поставкам животных в лаборатории Германии.Первой тревогу забила Лена Маслова, волонтер приюта "Дубовая роща": "Вы не представляете! Собак два раза в месяц увозят в неизвестном направлении. Узнать об их судьбе невозможно. Тут орудует целая шайка. Их или на опыты продают, или выбрасывают где-нибудь за городом".Бетонный трехметровый забор окружает приют для безнадзорных животных "Дубовая роща". А вот и его ворота, которыми слышен отчаянный лай собак. На сайте организации указано, что здесь проживает больше 800 псов.Место многим напоминает концлагерь для животных. Двери приюта оказались открыты. За ними десятки псов в вольерах заинтересовались нашим приходом. Но агрессию к журналистам стали проявлять не животные, а люди, которые представились сотрудниками питомника. После вопроса о возможном вывозе животных в Германию работники приюта будто озверели: стали требовать прекратить съемку и покинуть питомник. Чтобы выпроводить съемочную группу из приюта, один из охранников схватился за камеру и начал активно мешать съемке. Другой мужчина решил своими силами выпроводить журналистов за двери.- Давай выкидывай его! Выйдите!Спустя некоторое время к воротам приюта подъехал чей-то внедорожник. Из авто вышел мужчина и представился Николаем Сердюковым, управляющим государственного питомника. И тут же начал предъявлять журналистам претензии. Однако его мнение во многом расходится с законом о СМИ. Видимо, на эмоциях управляющий приютом для животных выдал и отношение к своим подопечным.- Волонтер, выходя с договором и с собакой за калитку, больше меня не волнует. Дальше меня не волнует его судьба абсолютно.- Волонтеры могут сколько угодно собак взять?- Он взял себе под опеку собаку. Он может быть шашлык хочет пожарить — это меня уже не волнует.- Сколько волонтер может взять собак?- Сколько угодно.Чтобы погасить конфликт, мы вызвали к питомнику полицейских. Показали правоохранителям поврежденную технику, рассказали о нападении.- Заявление напишите, там уже разбираться будем.Заявление в правоохранительные органы написано, полиция уже отреагировала."Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что произошел конфликт между корреспондентами одного из телеканалов и сотрудниками объекта. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщил Аркадий Баширов, дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве.А вот о судьбе питомцев "Дубовой рощи" журналисты намерены узнать подробнее. Ведь, судя по словам господина Сердюкова, не всех четвероногих, которые смогут выйти за эти ворота, ждет счастливая судьба. Могут ли эти животные стать частью большого теневого рынка отправки живого товара в Европу, пока остается загадкой.