Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило авиакомпании Сибирь совершать регулярные рейсы из Москвы в Кутаиси с частотой семь раз в неделю. В ведомстве уточнили, что ..

Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило авиакомпании "Сибирь" совершать регулярные рейсы из Москвы в Кутаиси с частотой семь раз в неделю. В ведомстве уточнили, что организация сможет воспользоваться этим правом только после возобновления авиасообщения между двумя государствами.Напомним, 8 июля 2019 года был введен временный запрет на прямые полеты из России в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Причиной приостановки стали протесты в Тбилиси, разразившиеся после того, как российский делегат Сергей Гаврилов занял место спикера парламента в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи, передает "".