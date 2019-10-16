Вопрос накануне обсуждался на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям - сообщает пресс-служб МЧС

Работы по модернизации устаревших систем пожарной сигнализации в школах тридцать третьего региона будут завершены до конца этого года.Вопрос накануне обсуждался на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям - сообщает пресс-служб МЧС. В следующем году планируется подобным образом переоснастить детские сады.Всего во Владимирской области на текущий момент 964 учреждения образования. Так же члены КЧС обсудили прохождение пожароопасного периода в лесах региона - было зафиксировано 120 возгораний, их площадь составила около 167 гектаров.