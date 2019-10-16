Достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк нет. Семья актрисы выдает информацию очень дозировано. Поэтому вокруг прекрасной няни ходит масса слухов, кривотолков, откровенных спекуляций. Дни.ру обратились к знаменитому московскому колдуну Артему Бесову с просьбой сделать расклад на картах таро и рассказать, что же на самом деле происходит со звездой.

Достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк нет. Семья актрисы выдает информацию очень дозировано. Поэтому вокруг "прекрасной няни" ходит масса слухов, кривотолков, откровенных спекуляций. "Дни.ру" обратились к знаменитому московскому колдуну Артему Бесову с просьбой сделать расклад на картах таро и рассказать, что же на самом деле происходит со звездой."Я вижу, что она в мире живых, не парализована, находится в сознании и даже иногда пытается улыбнуться", – уверяет Бесов. Однако давать какие-то прогнозы дальнейшего развития событий колдун наотрез отказался, посоветовав всем успокоиться и остановить шумиху вокруг болезни актрисы. "Перестаньте программировать негатив,говорить и писать о ее смерти, о дне и часе том не знает никто", – заключил Бесов и попросил воздержаться от прогнозов.Впрочем, Колдун признал, что любая магия в случае Заворотнюк уже бессильна и никакие обряды или заклинания не смогут избавить ее от рака. Как и любого другого человека, у которого последняя стадия онкологического заболевания. Бесов говорит, что, судя по картам таро, которые никогда не врут, можно лишь отсрочить страшный конец, но не избежать его, увы."Никогда не верьте обещаниям провидцев, магов и чародеев победить рак на каком-то духовном уровне или исцелить от этой болезни – это сказки для выманивания денег из отчаявшихся людей и их родных", – предостерег колдун. Магия, по словам Бесова, где-то может помочь не заболеть, но если рак диагностирован обращаться нужно только к медикам. Тех же целителей-мошенников, которые дают напрасные обещания обреченным больным, да и еще берут с них деньги, в эзотерическом мире, как минимум, презирают.Напомним, что близкие опровергли данные, которые преподносились прессой как факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"