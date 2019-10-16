Соревнования пройдут в Ленинградской области

Чемпионат мира по пахоте, который планировали провести под Суздалем, там не пройдёт. Вместо этого организаторы решили провести соревнования в Ленинградской области, сообщает ТАСС.Владимирская область, в которой уже проходили чемпионаты России и Европы по пахоте, претендовала на проведения более масштабного соревнования. Для оценки места проведения в область приезжал эксперт Всемирной пахотной организации Иоганес Спикер из Нидерланов. Но несмотря на полученную высокую оценку готовности земель к проведению чемпионата, федерация выбрала Ленинградскую область.