В ВлГу сегодня пройдет студенческий театральный фестиваль Вешалка, посвященный Году театра в России.

В ВлГу сегодня пройдет студенческий театральный фестиваль "Вешалка", посвященный Году театра в России."Вешалкой" назвали театральный фестиваль сами студенты. На Фестивале выступят 60 участников - это и студенческие театральные коллективы и индивидуальные исполнители из разных регионов области. Фестиваль проводится в форме конкурсных просмотров. Номинации: Пластический спектакль, Театр малых форм, Литературно-музыкальная композиция и Художественное слово. Цель организаторов - привлечь внимание студенчества и вообще молодежи к театральному искусству.