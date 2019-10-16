Для работников торговли мастер-класс проведут сотрудники Банка России совместно с УМВД по региону.

В Москве арестовали двух фальшивомонетчиков, пара приехала в Саратовскую область сбывать фальшивки, молодых людей поймали на сбыте фальшивок - такими заголовками пестрят новостные порталы. Не обходят стороной недобросовестные граждане и Владимирскую область. Распознавать фальшивки научат владимирских кассиров.Для работников торговли мастер-класс проведут сотрудники Банка России совместно с УМВД по региону. Эксперты расскажут о признаках подлинности денег, и о том, какие купюры чаще всего подделываются. Для иллюстрации полицейские привезут вою коллекцию фальшивок. И в следующих выпусках Вестей мы расскажем, как не попасться на удочку мошенников.