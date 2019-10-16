В очередной раз в ДТП пострадал ребенок. На этот раз во Владимире.

В очередной раз во Владимирской области в ДТП пострадал ребенок. На этот раз во Владимире. Автоавария произошла около часа назад на пересечении "рокадки" и улицы Северной. Во владимирских пабликах публикуют видео и активно обсуждают происшествие. По сообщениям очевидцев, женщина за рулем "Мазды" по неизвестным причинам не заметила припаркованную на обочине грузовую "Газель" и врезалась в неё. В иномарке в этот момент находился младенец. По предварительным сведениям, серьезных повреждений никто не получил. Информация уточняется.