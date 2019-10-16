Во Владимире суд вынес приговор по делу о мошенничестве в сфере страхования.

Во Владимире суд вынес приговор по делу о мошенничестве в сфере страхования. Сообщает пресс-служба Следственного комитета. Виновными признаны четверо участников преступления, в том числе двое бывших сотрудников ГИБДД. Двое других фигурантов признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц.Установлено, что в июне 2015 года 25-летний житель Владимира решил создать организованную группу для хищения средств страховой компании. Он вовлек в ее участие знакомых, родственников, сотрудников полиции и страховой компании. Членам группы он обещал вознаграждение в размере от 5 до 20 тысяч рублей за каждое «отработанное» задание. Мошенники приобретали автомобили для организации фиктивных ДТП, при этом один из них дешевый - «под удар», подыскивали наиболее удобные места для ДТП. На место «аварии» вызывался знакомый сотрудник ГИБДД, составлялись необходимые документы для оформления факта ДТП и обращение в страховую компанию с подложными документами. Действуя по этой схеме соучастники сумели организовать на территории Владимира 13 фиктивных ДТП и менее, чем за 1,5 года получить от страховой более 4,5 млн рублей. Преступная деятельность группы была пресечена в сентябре 2016-го. В ходе следствия фигуранты признали вину частично.Добавим, что преступная деятельность бывших сотрудников полиции была пресечена оперативно-розыскной частью собственной безопасности регионального УМВД. Сотрудники были уволены из ОВД, их непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.Приговором Ленинского районного суда осужденным назначены различные виды наказания. Лидер ОПГ и наиболее активный член группы (бывший сотрудник ГИБДД) осуждены к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере соответственно 300 и 100 тысяч рублей. Два других члена группы, в том числе бывший сотрудник ГИБДД, осуждены к условной мере наказания со штрафом соответственно в 100 и 50 тысяч рублей. Еще двоим жителям города Владимира также назначено наказание в виде условного лишения свободы.