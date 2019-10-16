Рекордное количество участников. Во Владимир на 9-ый всероссийский конкурс романса приехали известные исполнители и талантливая молодежь

9-ый Всероссийский конкурс исполнителей романса во Владимире выходит на финишную прямую. Сегодня зрителей ждет городской романс. За право называться лучшим в этой номинации встретятся 11 участников, в том числе и двое из Владимира. Это Георгий Иванов и Светлана Балашова. А накануне закончили свое выступление финалисты в номинации "Классический романс".Рекордное количество участников. Во Владимир на 9-ый всероссийский конкурс романса приехали известные исполнители и талантливая молодежь. Для Анастасии Бургомистровой - выпускницы Нижегородской консерватории этого года - это первый взрослый конкурс. Признается, для нее романс - более высокая ступень в творчестве, она мечтала принять в нем участие.Анастасия Бургомистрова, участница конкурса (Нижний Новгород): «Я участвовала в студенческих конкурсах в Москве и Санкт-Петербурге , тоже лауреатство, но я считаю, именно романс достаточно сложный жанр и в нем можно больше раскрыть для себя, также можно передать более глубоко свои чувства, свой взгляд».На вопрос скептиков - не устарел ли этот жанр? - молодые исполнители отвечают, что он по-прежнему востребованный. И доказательство, в конкурсе большинство участников совсем юные. Один из тех, кто штурмует конкурс и первокурсник консерватории Ростова-на-Дону Филипп Севастьянов.Филипп Севастьянов, участник конкурса (Ростов-на-Дону): «Я бы сказал, что классика, особенный такой жанр как романс. Это неисчерпаемая бездна, глубина, которую нужно постигать, если хочешь прикоснуться к прекрасному».По словам Филиппа, во Владимир его отправил педагог по вокалу. Музыканта называют самородком. В консерваторию он поступил без музыкального образования. Филипп из многодетной старообрядческой семьи, где поют все. И его пять братьев и сестер, родители, дед всегда слушали романсы, а прадед был трубачом в лейб-гвардейском полку у Николая Второго. Большое влияние на становление его как исполнителя оказал известный оперный баритон Дмитрий Хворостовский. Свое выступление на этом конкурсе Филипп посвятил его памяти.Филипп Севастьянов, участник конкурса (Ростов-на-Дону): «Мой любимый исполнитель - это Дмитрий Хворостовский. Царствие небесное ему. Я очень много просто заслушивался его исполнением произведений, и, наверное, он и сподвиг меня на выбор такой программы. Например, очень нравится в его исполнении "Богоматери в городе"».Бессменный ведущий Владимир Прищепа рассказывает, что конкурс появился благодаря народному артисту России Николаю Жемчужному. Он много лет со своим ансамблем "Ромэн" работал на владимирской сцене. Когда Жемчужного не стало, конкурс стал данью памяти замечательному музыканту. Первый конкурс состоялся в 95-м.Владимир Прищепа, ведущий конкурса: «Уровень конкурсантов из конкурса в конкурс растет. Конкурс пользуется заслуженным авторитетом в России, поэтому неслучайно говорят , что Владимир - столица русского романса».Конкурс выходит на финишную прямую. Сегодня вечером выступят участники номинации "Городской романс". Среди конкурсантов - и два владимирских. Светлана Балашова и Георгий Иванов - внук легендарного Николая Жемчужнова. 17 октября на гала-концерте объявят имена победителей и кому достанется гран-при. Премия 200 тысяч рублей.Вера Куликова, Максим Котов. «Вести-Владимир».