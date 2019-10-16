В каких территориях их откроют в первую очередь? Смогут ли эти центры изменить ситуацию?

В эти минуты в областном онкологическом диспансере проходит конференция «День онколога». Главная тема - реализация майского указа Президента в сфере онкологии. Во Владимире собрались ведущие специалисты этой сферы. На повестке дня - ситуация в районах, проблемы диагностики, региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Во Владимирской области появятся центры амбулаторной онкологической помощи. В каких территориях их откроют в первую очередь? Смогут ли эти центры изменить ситуацию? - об этом в выпусках "Вестей" на телеканале "Россия".