Во Владимирской области проведены рейдовые мероприятия в целях выявления и пресечения незаконных рубок леса, его транспортировки, складирования, контрабандного перемещения через границу РФ.

Во Владимирской области проведены рейдовые мероприятия в целях выявления и пресечения незаконных рубок леса, его транспортировки, складирования, контрабандного перемещения через границу РФ. Сообщили сегодня в региональном управлении ФСБ.Проведена проверка 52 пунктов отгрузки лесоматериалов, 74 транспортных средств и 63 мест порубки в Муромском районе. В результате к административной ответственности привлечено 15 физических и 31 юридическое лицо. Общая сумма штрафов составила более 1 млн. рублей. Также в ходе спецоперации возбуждено 5 уголовных дел, в т.ч. 3 уголовных дела по статье "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере", на общую сумму более 6 млн. рублей и 2 уголовных дела по факту незаконной вырубки леса, ущерб составил 500 тыс. рублей.