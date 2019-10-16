Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников относительно своей личной жизни. И неожиданно скандально известная балерина выложила фото, на котором предстала в свадебном платье возле известного певца.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-volochkova-obnarodovala-svadebnoe-foto-s-narodnym-artistom.html" target="_blank">Волочкова обнародовала свадебное фото с народным артистом</a> - Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников относительно своей личной жизни. И неожиданно скандально известная балерина выложила фото, на котором предстала в свадебном платье возле известного певца.
[url=https://33live.ru/novosti/16-10-2019-volochkova-obnarodovala-svadebnoe-foto-s-narodnym-artistom.html]Волочкова обнародовала свадебное фото с народным артистом[/url] - Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников относительно своей личной жизни. И неожиданно скандально известная балерина выложила фото, на котором предстала в свадебном платье возле известного певца.