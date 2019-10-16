Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников относительно своей личной жизни. И неожиданно скандально известная балерина выложила фото, на котором предстала в свадебном платье возле известного певца.

Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников относительно своей личной жизни. И неожиданно скандально известная балерина выложила фото, на котором предстала в свадебном платье возле известного певца.Накануне, 15 октября, свой день рождения отметил "золотой голос России", "натуральный блондин" Николай Басков. Народному артисту исполнилось 43 года, но кто даст?! Множество отечественных знаменитостей поздравили популярного исполнителя, одарив его различными пожеланиями.Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова. Отметим, что артисты давно дружат. Более того, Николай Басков является крестным отцом единственной дочери балерины Ариадны. Кроме того, певец когда-то подарил приятельнице роскошный рояль, на котором девочка в свое время музицировала.В качестве презента к дню рождения Анастасия Волочкова вручила Николаю Баскову архивное фото, на котором артисты запечатлены в весьма интересном виде: на исполнителе черный блестящий пиджак и темные брюки, белоснежная рубашка, а на танцовщице эффектное свадебное платье. Свой образ Анастасия дополнила короткой фатой и букетом невесты."Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днем рождения? Или с днем нашей свадьбы?💐 @nikolaibaskov Поздравляю!🌺 Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они – мой оберег!🙏❤️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поделилась сокровенным Анастасия Волочкова.Неизвестно, что на это ответил ей именинник. Дело в том, что балерина давно запретила подписчикам комментировать публикации. Это связано с тем обилием негативных отзывов, которые получает артистка на каждый новый пост. Впрочем, иногда Анастасия Волочкова делает исключение и разрешает фанатам комментировать свои фото и видео.