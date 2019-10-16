Жителей региона не устраивают материальное положение

За последний год во Владимирской области стало на 7% больше людей, желающих покинуть регион. Такие результаты показало исследование владимирского филиала РАНХиГС, ежегодно проводящего подобные подсчёты.Если в том году лишь 23,1 % опрошенных хотели уехать из области, то в этом году желающих уже 30,7%. На 3% уменьшилось количество человек, считающих, что у них всё хорошо. Становится всё больше недовольных своим материальным положением.Для подведения итогов социологи опросили 2800 жителей Владимирской области. Каждый из них ответил на 57 вопросов, которые помогли сделать вывод, что большинство респондентов не устраивает уровень жизни во Владимирской области.