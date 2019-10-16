В одной из больниц Нижних Серег Свердловской области произошел трагический инцидент. После родов умерла 22-летняя местная жительница. Причиной смерти стала ошибка акушера-гинеколога.

В одной из больниц Нижних Серег Свердловской области произошел трагический инцидент. После родов умерла 22-летняя местная жительница. Причиной смерти стала ошибка акушера-гинеколога.Алиса Тепикина умерла в конце февраля 2019 года в родильном отделении. Сами роды прошли нормально, у девушки родилась дочь. Осложнения начались в послеродовом периоде, когда началось отделение плаценты. Девушка впала в кому, у нее началось кровотечение. Врачи пытались спасти Алису, но не смогли — через два дня она умерла, не выходя из комы.Родные пострадавшей были уверены, что девушка погибла из-за врачебной ошибки, поскольку случился выворот матки — женские органы были вывернуты наизнанку. Такое может произойти при грубом и неправильном ведении родов, например, когда врач резко пытается отделить плаценту.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое длилось больше полугода. Провели судебно-медицинскую экспертизу, которая установила — самопроизвольного выворота не было, он был насильственный, сообщает E1.RU. Судебные медики доказали, что к гибели Алисы привели неграмотные действия врача, который вел роды.У 22-летней девушки было плотное прикрепление или приращение плаценты к стенке матки. Это можно назвать аномалией беременности, которая выявляется во время родов и отделяется вручную под наркозом. Эксперты заявили, что именно неконтролируемое и неправильное проведение потягиваний за пуповину привело к полному вывороту матки.Медики районной больницы впоследствии рассказали родителям Алисы, что девушка кричала настолько сильно, что это слышали на всех этажах. Юрист Вадим Коротаев рассказал, акушер-гинеколог неверно приняла полный выворот матки за признаки отделения последа и продолжила тянуть, считая, что матка — это плацента.При таком осложнении повреждаются другие внутренние органы, в их числе мочевой пузырь, кишечник, сосуды малого таза. По словам экспертов, единственный правильный метод лечения при вывороте матки — это быстрое вправление под анестезией.Правильный диагноз Алисе смог поставить лишь спустя 4 часа 15 минут акушер бригады Центра медицины катастроф — она прилетела на вызов в Свердловскую область. До этого девушка была без помощи, поскольку врач не понимала, что происходит.В результате неграмотных действий врача Алиса потеряла много крови, получила необратимый шок сложного генеза, остановку сердечной деятельности, что привело к ее смерти.В настоящее время следствием предъявлено обвинение акушеру-гинекологу. Врач, в свою очередь, вины не признает.