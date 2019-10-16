Экс-солистка группы SEREBRO появилась в Ютюб-шоу Ксении
Собчак. Ольга Серябкина рассказала, что же на самом деле ее связывает с продюсером
Максимом Фадеевым.
Экс-солистка группы SEREBRO появилась в "Ютюб"-шоу Ксении
Собчак. Ольга Серябкина рассказала, что же на самом деле ее связывает с продюсером
Максимом Фадеевым.
В рамках беседы Ксения Собчак вспомнила скандальное интервью
экс-солистки группы SEREBRO
Елены Темниковой. Артистка заявила ранее, что Серябкина
и Фадеев состоят в интимной связи. Елена говорила, что она не раз заставала
Ольгу и Максима в пикантный момент.
Ольга Серябкина слова экс-коллеги отрицает. "Я не знаю, для чего ей это надо, учитывая,
что человек давно ушел с лейбла, занимается своими делами", – отметила Серябкина.
Между тем Ольга не стала скрывать, что к продюсеру питает
очень теплые чувства. "Я его очень люблю, очень уважаю", – сказала она, а после
пояснила, что эти эмоции скорее дружеские.
В 19 лет Серябкина потеряла отца. Ольга тяжело
переживала уход родителя и именно благодаря Максиму Фадееву и участию в группе SEREBRO она оправилась от
горя. В каком-то смысле продюсер, по словам Ольги, заменил ей родителя.
"У меня в какой-то момент случилась замена… подмена… я не
знаю, как это называется правильно. Плюс ко всему Макс никогда мне не врал. Он
как раз, зная, что я ему доверяю, не относился к моему доверию халатно, из-за
этого мое отношение к Максу оно трогательное. Я его очень за это уважаю", – поделилась
в эфире шоу "Осторожно, Собчак!".
Экс-солистка группы SEREBRO
подчеркнула, что очень хорошо общается с женой Максима
Фадеева – Натальей. Более того, артистка пыталась поговорить с ней о словах
Темниковой, разговор был неловкий.
"Она просто офигенная", – сказала Серябкина. – И даже, когда
были эти скандалы, она мне не позвонила, хотя я с ней могла переписываться
по каким-то другим делам. А потом я ей звоню и говорю: "Наташ, ты читала вообще
этот ****?". Она мне говорит: "Ольга, забей, а".
После Собчак уточнила у Серябкиной сколько Фадеев уже состоит
в браке. Ольга отметила, что Максим и Наталья женаты более 25 лет.
"Это очень много. Шансов, что уйдет из семьи, мало", -
рассудила Ксения Собчак. "Ты это скажи тем, кто Макса будет скамить (scam – с английского
– афера, мошенничество – Прим. ред)", – нашлась с ответом