Экс-солистка группы SEREBRO появилась в Ютюб-шоу Ксении Собчак. Ольга Серябкина рассказала, что же на самом деле ее связывает с продюсером Максимом Фадеевым.

Экс-солистка группы SEREBRO появилась в "Ютюб"-шоу КсенииСобчак. Ольга Серябкина рассказала, что же на самом деле ее связывает с продюсеромМаксимом Фадеевым.В рамках беседы Ксения Собчак вспомнила скандальное интервьюэкс-солистки группы SEREBROЕлены Темниковой. Артистка заявила ранее, что Серябкинаи Фадеев состоят в интимной связи. Елена говорила, что она не раз заставалаОльгу и Максима в пикантный момент.Ольга Серябкина слова экс-коллеги отрицает. "Я не знаю, для чего ей это надо, учитывая,что человек давно ушел с лейбла, занимается своими делами", – отметила Серябкина.Между тем Ольга не стала скрывать, что к продюсеру питаеточень теплые чувства. "Я его очень люблю, очень уважаю", – сказала она, а послепояснила, что эти эмоции скорее дружеские.В 19 лет Серябкина потеряла отца. Ольга тяжелопереживала уход родителя и именно благодаря Максиму Фадееву и участию в группе SEREBRO она оправилась отгоря. В каком-то смысле продюсер, по словам Ольги, заменил ей родителя."У меня в какой-то момент случилась замена… подмена… я незнаю, как это называется правильно. Плюс ко всему Макс никогда мне не врал. Онкак раз, зная, что я ему доверяю, не относился к моему доверию халатно, из-заэтого мое отношение к Максу оно трогательное. Я его очень за это уважаю", – поделиласьв эфире шоу "Осторожно, Собчак!".Экс-солистка группы SEREBROподчеркнула, что очень хорошо общается с женой МаксимаФадеева – Натальей. Более того, артистка пыталась поговорить с ней о словахТемниковой, разговор был неловкий."Она просто офигенная", – сказала Серябкина. – И даже, когдабыли эти скандалы, она мне не позвонила, хотя я с ней могла переписыватьсяпо каким-то другим делам. А потом я ей звоню и говорю: "Наташ, ты читала вообщеэтот ****?". Она мне говорит: "Ольга, забей, а".После Собчак уточнила у Серябкиной сколько Фадеев уже состоитв браке. Ольга отметила, что Максим и Наталья женаты более 25 лет."Это очень много. Шансов, что уйдет из семьи, мало", -рассудила Ксения Собчак. "Ты это скажи тем, кто Макса будет скамить (scam – с английского– афера, мошенничество – Прим. ред)", – нашлась с ответом