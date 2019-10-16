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<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-yagudin-pokazal-lishivshuyusya-vazhnogo-organa-totmyaninu-v-onkocentre.html" target="_blank">Ягудин показал лишившуюся важного органа Тотьмянину в онкоцентре</a> - Алексей Ягудин прокомментировал известие о госпитализации и операции своей жены, олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной в онкоцентре. В ходе хирургического вмешательства у фигуристки удалили важный орган.