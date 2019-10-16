Актриса Юлия Александрова поделилась радостной новостью. Она рассказала о случившемся в своем инстаграм-аккаунте.

Актриса Юлия Александрова поделилась радостной новостью. Она рассказала о случившемся в своем инстаграм-аккаунте.Звезда объявила о важном событии в семье. Ее кошка по кличке Феликс стала мамой.Юлия поведала, что она специально вызвала врача на дом. Ветеринар принял роды, которые длились десять часов. Александрова поблагодарила доктора за четырехчасовой массаж и нежелание кесарить."Если б не количество (но бывают и исключения), то все проходило, как у людей", – подчеркнула артистка."Третий котенок под наркозом. И — о чудо рождения! У нас тройня! Мать и дети чувствуют себя хорошо. Фелис, ты лучшая кошка – мать! Я тобой горжусь!" — на радостях призналась актриса.Свой рассказ знаменитость подкрепила серией снимков. На них новоиспеченная мать отдыхает в лежанке в окружении малышей. Рядом сидит молодой ветеринар, контролировавший процесс, и маленькая дочка Юлии – Вера. Девочка внимательно наблюдает за состоянием любимой питомицы.Фолловеры стали активно поздравлять звезду с пополнением в семье. Но больше всех их волновало, будет ли Александрова продавать малышей. Артистка заявила, что продавать котят она не собирается.