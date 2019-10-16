В регионе грядёт эпидемия?

С начала года в области число заболевших в 6 раз больше, чем за тот же период прошлого года.Моя близкая подруга Ксюша последние несколько дней водит своего двухгодовалого сына по больницам, готовя маленького Димку к садику. Во время одного из визитов к дяде в белом халате кроха кашлянул.«Врач на нас посмотрел с испугом и выпалил «Вы от коклюша привиты? Сейчас болеют столько, что эпидемия недалеко. Я бы на вашем месте, мамочка, тоже проверился». Если честно, я человек, который панику просто так не наводит. Но тут даже я начала переживать», - рассказала Ксения.Опасная модаКак рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за последние 9 месяцев этого года зафиксировали 74 случая заболевания коклюшем по всей области. Для сравнения: за такой же период 2018 года в регионе болели лишь 12 человек. Заболеваемость выросла в 6 раз!Конечно, об эпидемии речи пока не идёт, однако рост числа заболевших вызывает у специалистов опасения.Одной из причин вспышки инфекции, как рассказали в ведомстве, могла стать опасная мода среди мамочек вовсе не прививать детей. Как известно, малышам до года назначают прививку АКДС, куда входит и коклюшный компонент. Но каждый год несколько сотен детей по области получают медицинский отвод в силу показаний. Таким крохам делают прививку АДСМ, где этого компонента нет. Позже мамам предлагают сделать недостающую прививку, но не все считают нужным её делать. Эта прививка - не самая «лёгкая», видимо, поэтому мамы и папы не спешат делать её чаду.При этом, коклюш - управляемая инфекция, которую ставят наравне с краснухой, дифтерией и корью. Главный защитный барьер человека от опасных недугов - именно прививка. Кстати, вспышку одной из таких инфекций - кори, зафиксировали в регионе в прошлом году. Причиной ухудшения эпидситуации также стало непривитое население. Самый сильный «удар» тогда получил город Владимир. По улицам даже начали раздавать листовки с описанием симптомов «заразы», а сделать прививку призывали почти на каждом углу.Кашель кашлю розньКоклюш также начинает «обживать» областной центр. По официальным данным, 52 случая из 74 зафиксировали именно во Владимире. В зоне риска оказались Муром, Собинка и Кольчугино.Самый явный симптом опасной болячки, которой подвержены как взрослые, так и дети, - спазматический кашель с сиплым звуком, от которого больной может даже перестать спать по ночам. Но даже это не самая большая опасность.При тяжёлом течении инфекция может вылиться в серьёзные осложнения - бронхопневмонию, судороги и поражение головного мозга. У взрослых коклюш тоже может протекать тяжело, осложняясь воспалением лёгких, нарушением сердечной деятельности, отитом и коллапсом.Отличить коклюш от бронхита, главной особенностью которого также считается тяжёлый кашель, не так-то просто. Точно поставить диагноз коклюшной инфекции можно только после лабораторных исследований.