Он планировал продать его одному из других осужденных

В Петушках вынесли приговор 24-летнему заключённому. Осужденный обвиняется в попытке сбыта наркотических веществ в исправительной колонии, сообщают в прокуратуре по Владимирской области.Суд установил, что в мае 2018 года заключённый договорился со знакомым о покупке гашиша и доставке его по почте в федеральное казенное учреждение ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.Договорившись о сделке, мужчина сообщил об этом нескольким осужденным, одному из которых планировал продать вещество. 5 июня 2018 года гашиш поступил в колонию. Для незаметности его перемешали с кофе и вложили вместе с другими предметами в бандероль. Сотрудники учреждения нашли и изъяли наркотическое вещество.Оперативники подменили гашиш на муляж и передали посылку адресату. Таким образом им удалось установить лицо, виновное в покупке и попытке сбыта наркотиков.Петушинский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет 6 месяцев в отбывании в исправительной колонии строгого режима.