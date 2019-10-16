Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о растрате в отношении бывшего главы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о растрате в отношении бывшего главы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, его экс-заместителя Александр Трушинский и директора «Агентства музейных инноваций» Сергея Картинцева. Об этом сообщил адвокат Конышева Алексей Цветков "".Напомним, "музейный реформатор" Игорь Конышев обвиняется в хищении государственных средств в крупном и особо крупном размере. Общий ущерб составил почти 4,5 миллиона рублей. Речь идёт о растрате при создании официального сайта музея-заповедника и его фирменного логотипа.В настоящее время Конышев знакомится с материалами уголовного дела. Ожидается, что до конца октября они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. В региональном Управлении Следственного Комитета отмечают: Конышев признал свою вину и погашает причинённый ущерб.