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<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-zavorotnyuk-ne-zaxotela-lechitsya-chudo-vakcinoj-friske.html" target="_blank">Заворотнюк не захотела лечиться чудо-вакциной Фриске</a> - Говорят, когда стал известен печальный диагноз, врачи предложили Анастасии Заворотнюк экспериментальную вакцину, которую использовала в свое время певица Жанна Фриске. Однако звезда сериала Моя прекрасная няня отказалась от нее.