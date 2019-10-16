Во время встречи с представителями украинской диаспоры в Риге президент Украины Владимир Зеленский странно пошутил о вмешательстве в дела других государств. Многие увидели в его совах намек на проблемы американского лидера Дональда Трампа.

Во время встречи с представителями украинской диаспоры в Риге президент Украины Владимир Зеленский странно пошутил о вмешательстве в дела других государств. Многие увидели в его совах намек на проблемы американского лидера Дональда Трампа.Живущим в Латвии украинцам, возможно, хотелось бы услышать от Владимира Зеленского, что он готов отстаивать их интересы так, словно они являются полноправными гражданами Украины. Однако сам политик, судя по всему, желание противопоставить себя России поставил выше, чем общепринятый протекционизм, к которому во всем мире относятся с пониманием."Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попытаться", – цитирует портал "Политнавигатор" Владимира Зеленского. "Мы, как Украина, ничего не будем делать", – добавил он.В этих словах усмотрели сразу два намека. Так, люди сочли, что говоря о тех, кто все же может вмешаться в дела других стран, Владимир Зеленский мог иметь ввиду Россию. Действительно, разговоры о "российском вмешательстве" стали важной частью агрессивной информационной кампании, проводимой на Западе.Кроме того, в самом факте, что президент Украины заговорил о вмешательстве в дела других государств, многие увидели отсылку к проблемам президента США Дональда Трампа. Ему после телефонного разговора с Владимиром Зеленским стал грозить импичмент.Материал дополняется.