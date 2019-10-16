Члены украинского парламента продолжают ломать копья при обсуждении одного из самых серьезных законов, способного круто изменить жизнь в стране. Речь идет об инициативе дать разрешение на продажу земель на Украине иностранным компаниям.

Члены украинского парламента продолжают ломать копья при обсуждении одного из самых серьезных законов, способного круто изменить жизнь в стране. Речь идет об инициативе дать разрешение на продажу земель на Украине иностранным компаниям.Во время пленарного заседания Верховной рады депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев раскритиковал внесенный партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект о продаже земли иностранным компаниям. Он уверен, что это грозит стране самыми страшными последствиями."Вся история Украины и украинства – это борьба за землю", – поделился своим видением парламентарий. Все началось с того, что столетиями люди убегали в казацкую вольницу для того, чтобы не работать "на пана или помещика", напомнил депутат. Не смог он пройти мимо голодомора, случившегося на Украине в годы Советской власти. По мнению Сергея Соболева, это произошло из-за того, что люди были вынуждены отдать свою землю в пользу колхозов.И сейчас, уверен он, подобная ситуация может повториться. "Я думаю, этот сессионный зал не имеет права пренебрегать памятью миллионов украинцев. Вы не имеете права, согласно с конституцией, давать право на продажу земель сельхоз назначения. Вы не имеете права разрешить иностранцам покупать эту землю", – цитирует издание "Политнавигатор" народного избранника."Вместо того, чтобы поддержать фермерское хозяйство, индивидуальные сельскохозяйственные предприятия, вместо того, чтобы выкупать землю у тех, кто не хочет ее обрабатывать, в государственные банки, а потом продавать право аренды, вы хотите так называемы рынок земли для того, чтобы на Украине снова был голодомор?", – обратился он к авторам инициативы.Материал дополняется.