В национальном парке Земля леопарда в Приморском крае появилась своя звезда - самец по кличке Симба. Он стал известен, когда сотрудники парка установили фотоловушки, чтобы показать людям, как живут хищники.

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае появилась своя звезда — самец по кличке Симба. Он стал известен, когда сотрудники парка установили фотоловушки, чтобы показать людям, как живут хищники.Золотой осенний лес только кажется молчаливым. Тайга общается со своими гостями, пускай и на языке знаков.- Это поскреб, оставленный дальневосточным леопардом. Определенное послание!Этот привет от хищника совсем не сотрудникам нацпарка "Земля леопарда", а другим диким кошкам — у территории уже есть свой хозяин. Теперь здесь можно ждать гостей.- Когда леопард будет проходить, то фотоловушка сработает, и мы получим изображение хищника.Новый сезон наблюдений открыт. Фотоловушка установлена и погружается в сон. Но дремать обещает чутко.Глаза и уши заповедного леса: всего одна установленная фотоловушка открывает удивительный мир природы миллионам людей. Хищнику достаточно просто появиться в поле зрения камеры, и начинается запись. Но он об этом даже не догадывается.Самец Симба взвешивает каждый шаг. Уши работают как локаторы. Пятнистый Тайфун такой же. Прежде чем выйти из уютной пещеры, он буквально сканирует окрестности на предмет неприятеля. Сеть из более чем 400 фотоловушек подарила планете настоящий сериал о жизни неуловимых охотников."Встретить этого скрытного хищника с такой шикарной маскировкой в лесу очень непросто. Особое свойство раскраски позволит ему остаться незамеченным", — объясняет Глеб Седаш, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда".Но если все-таки выходит из леса, приковывает к себе всеобщее внимание. За этим кошачьим семейством жители села Краскино наблюдали, затаив дыхание.- Мама с котятами, она их позвала! Вот они ходят, красавицы!То, что в жизнь дикой природы лезть не стоит, понимают не все. Незваные гости на "Земле леопарда" — это браконьеры. Размахиваются посильнее, чтобы забросить крючки подальше, прямо в реку. С новейшими беспилотниками их можно не только оперативно вычислить, но и зафиксировать. От таких патрулей не скрыться даже в тайге.