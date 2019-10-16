В откровенном интервью Игорь Крутой рассказал о личной жизни. Он рассказал о том, как его выгнала жена, и о конфликте с младшей дочерью.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-zhena-vygnala-igorya-krutogo.html" target="_blank">Жена выгнала Игоря Крутого</a> - В откровенном интервью Игорь Крутой рассказал о личной жизни. Он рассказал о том, как его выгнала жена, и о конфликте с младшей дочерью.
[url=https://33live.ru/novosti/16-10-2019-zhena-vygnala-igorya-krutogo.html]Жена выгнала Игоря Крутого[/url] - В откровенном интервью Игорь Крутой рассказал о личной жизни. Он рассказал о том, как его выгнала жена, и о конфликте с младшей дочерью.