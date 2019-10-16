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<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-znamenitaya-pevica-rasskazala-o-beremennosti-ot-makarevicha.html" target="_blank">Знаменитая певица рассказала о беременности от Макаревича</a> - Наталья Штурм рассказала подружке о том, что якобы беременна от Андрея Макаревича. Позже она поведала об этом и самому лидеру группы Машина времени.